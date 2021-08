Lukaku, déjà treize ans de carrière

Anderlecht (2008 - 2011)

Chelsea et West Brom (2011 - 2013)

Everton (2013 - 2017)

Man Utd (2017 - 2019)

Inter Milan (2019 - 2021)

C'est dans le grand club de Bruxelles que Romelu Lukaku s'est révélé à seulement seize ans. Après un premier match en 2008-2009, il inscrit quinze puis seize buts en championnat lors des deux saisons suivantes. Chelsea le veut dès 2010, mais son père exige qu'il termine ses études. Il rejoindra finalement Stamford Bridge en 2011.Champion en 2010 - 73 matchs, 33 buts en championnat - 22 matchs, 8 buts en Coupe d'Europe (C1+C3)Sa première expérience chez les Blues a été un échec. Beaucoup trop jeune face à tant de pression, l'avant-centre belge ne dispute que huit malheureux matchs de Premier League sans marquer. La saison où Chelsea est enfin sacré champion d'Europe, il ne joue pas une minute en C1. Prêté à West Brom la saison suivante, il inscrit 17 buts et prouve l'étendue de son talent.10 matchs à Chelsea - 35 matchs, 17 buts à West BromC'est chez les Toffees que Romelu Lukaku a duré le plus longtemps sous un même maillot, durant quatre années où il est devenu un des attaquants qui comptent en Europe. Encore prêté un an par Chelsea, il est ensuite cédé définitivement et réussit trois saisons à quinze, dix et 18 buts, puis une dernière à 25 réalisations qui demeure encore le meilleur total de sa carrière.141 matchs, 68 buts en championnat - 9 matchs, 8 buts en Ligue EuropaFort de son incroyable saison 2016-2017, Manchester United le recrute. Souvent moqué chez les Red Devils pour son manque d'adresse devant le but, il réussit un passage bien plus consistant qu'à Chelsea quelques années plus tôt, mais il ne parvient pas à s'imposer comme le grand n°9 tant attendu à Old Trafford.66 matchs, 28 buts en championnat - 17 matchs, 7 buts en Ligue des ChampionsCurieusement, c'est donc en partant d'Angleterre, où son jeu semblait tant adapté à sa surpuissance, que Romelu Lukaku maximise enfin son immense potentiel : deux saisons à 23 puis 24 buts chez les Nerazzurri, et la dernière - celle du titre enfin chipé à la Juventus - où il ajoute onze passes décisives, atteignant ainsi la barre des dix offrandes pour la première fois de sa carrière.Champion en 2021 - 72 matchs, 47 buts en championnat - 16 matchs, 13 buts en Coupe d'Europe (C1+C3)