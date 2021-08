Lukaku de retour chez les Blues !

tient son grand attaquant. Après avoir joué sans attaquant de pointe la saison passée, le club de Roman Abramovitch a mis les grands moyens pour faire revenir un ancien de la maison et ainsi se doter d'un monstre offensif en la personne de. L'international belge vient officiellement renforcer une équipe qui s'est tout de même offert la dernière Ligue des champions et sur laquelle il faudra encore compter cette année.D'après les médias anglais,. Le transfert a été annoncé ce jeudi par le club sur les réseaux sociaux. Lukaku est un habitué de Stamford Bridge, lui qui avait rejoint les Blues en 2011, alors qu'il n'avait que dix-huit ans. En difficulté, le Belge était ensuite parti en prêt du côté de West Bromwich et d'Everton, avant de filer à Manchester United.A l'Inter Milan depuis deux saisons, Romelu Lukaku a littéralement explosé et a revient donc à Chelsea avec un statut tout autre. A lui de transformer ce deuxième essai.