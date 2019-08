Luiz Gustavo, l'OM ne veut pas céder

Le mercato de l'Olympique de Marseille est suffisamment compliqué, et n'avait pas besoin de ça: l'approche concrète de Fenerbahçe pour Luiz Gustavo, l'une des rares satisfactions du mercato phocéen depuis deux ans. Les dirigeants de l'OM ont repoussé une première offre du club turc, estimée à 3 millions d'euros selon L'Equipe, entre 4 et 5 millions d'après La Provence. Insuffisant pour le club olympien, qui est en recherche de liquidités, et qui ne compte pas lâcher à moins de 10 millions d'euros, un montant élevé pour un joueur de 32 ans.

L'OM compte sur l'ancien de Wolfsburg, et aimerait même qu'il prolonge son contrat, pour une saison de plus, jusqu'en 2022, et avec une option pour une année supplémentaire, ou une clause de reconversion au sein du club. "On souhaite que Luiz reste à l'OM, je souhaite même qu'il y termine sa carrière et qu'il puisse même continuer avec le club une fois qu'il l'aura décidé", annonçait le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, le 1er août dernier. Mais le joueur, qui regrettait en début d'année d'avoir manqué "l'opportunité de [sa] vie" (une offre mirobolante d'un club chinois), serait très sensible à la proposition du "Fener."

Ça n'arrange pas du tout l'OM, qui veut dégraisser au milieu de terrain, pour faire de la place à Valentin Rongier (Nantes), mais préférerait se séparer de Kevin Strootman et Morgan Sanson, pour qui ça ne se bouscule pas devant les portes de La Commanderie. Luiz Gustavo, lui, sort d'une saison moins bonne que la précédente, sa première sous le maillot olympien, qui avait été excellente. Mais après avoir été trimbalé entre la défense et le milieu de terrain par Rudi Garcia, l'ancien joueur du Bayern Munich a été replacé dans l'entrejeu par André Villas-Boas. Il a joué les deux premières rencontres dans leur intégralité. Ce qui confirme à quel point il est important pour l'OM.