Luis Suarez très apprécié en MLS

Le contrat de Luis Suarez à Barcelone court jusqu'en 2021 et il est également possible de prolonger cet accord pour une autre année si l'attaquant joue 60% des matchs du club la saison prochaine. Barcelone ne pense pas que l'international uruguayen partira pour le moment car il sera difficile de trouver un club prêt à payer son salaire. Mais la MLS rêve toujours d'ajouter Suarez à sa liste d'attaquants vedettes comme Javier Hernandez et Carlos Vela selon Marca.

L'Inter Miami à l'affût

Parmi les clubs intéressés, on retrouve l'Inter Miami de David Beckham.Ce dernier a révélé à maintes reprises qu'il aimerait faire venir El Pistolero en Floride."On ne sait jamais. J'ai un contrat à Barcelone mais, à l'avenir... C'est une ligue attrayante. Les États-Unis sont une bonne option'', a déclaré Suarez il y a quelques mois. Une façon de préparer son prochain point de chute ?