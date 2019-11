Luis Suarez (FC Barcelone) dément le pot commun des joueurs pour un retour de Neymar (PSG) l'été dernier

Suarez revient sur la baisse des salaires censée permettre un retour de Neymar

. D'après plusieurs sources, les Catalans courtisent deux attaquants très en vue en Europe actuellement. On parle en effet de l'Interiste Lautaro Martinez et du jeune prodige de Salzbourg Erling Braut Haaland. L'attaquant uruguayen de 32 ans sonde déjà à d'éventuels points de chute et semble afficher une prédilection marquée pour la MLS. «La MLS est un championnat qui a beaucoup progressé ces dernières années et vous pouvez le constater avec les jeunes joueurs qui y sont arrivés depuis deux ans, surtout les Sud-Américains. Cela montre que le championnat veut grandir et pas seulement faire venir des joueurs d'un certain âge qui vont prendre leur retraite. Ils cherchent ce mélange pour améliorer le championnat. J'ai un contrat avec le Barça et je suis très heureux ici. À l'avenir, on ne sait jamais, c'est un championnat attrayant», a ainsi confié El Pistolero au micro d'ESPN.Gerard Piqué, le défenseur du Barça, avait indiqué que les joueurs Blaugrana étaient disposés à baisser leurs salaires respectifs l'été dernier dans l'optique d'aider leur club à rapatrier Neymar depuis le PSG. Luis Suarez a été convié à revenir sur cet épisode et ne l'a pas éludé : «Il a beaucoup d'expérience dans les déclarations. Dans ce cas, il sait que les joueurs étaient totalement absents dans le dossier de "Ney". Nous étions évidemment disposés à l'accueillir, comme chaque joueur qui souhaite venir, mais nous sommes étrangers à ce dossier», a élucidé l'ancien joueur de Liverpool, qui pour rappel a également évoqué le cas Griezmann lors de cet entretien.