Luis Suarez devrait finalement rebondir dans un club ... brésilien !

Les dernières images de Luis Suarez sur un terrain de football ont été celles d'un homme en pleurs après l'élimination de l'Uruguay lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Tandis que la Céleste n'a pas réussi à se qualifier pour les 8es de finale du Mondial au Qatar, malgré un dernier succès 2 buts à 0 face au Ghana, Suarez n'avait pu retenir ses larmes. Mais on devrait rapidement le revoir sur un terrain de football et avec le sourire cette fois-ci. Pour cela, il faudra regarder très sûrement du côté du Brésil puisque l'attaquant uruguayen devrait s'engager avec le Grêmio.

Luis Suarez bientôt au Grêmio

Ainsi, l'ancien attaquant du FC Barcelone a été conseillé par son ami Lionel Messi de s'engager dans ce club au Brésil et il devrait bien y signer. "La première conversation était plus formelle, aujourd’hui, il était plus souriant, communicatif, plaisantant sur Messi. Et la blague était que Messi lui recommandait de venir jouer pour Gremio », a ainsi confié le vice-président du Grêmio Paulo Caleffi, qui a discuté avec l’ancien joueur de l’Atlético Madrid Luis Suarez, comme l'informe le média espagnol AS. Il faudra donc suivre de près ce dossier mais la signature de Luis Suarez pourrait rapidement être officialisée.