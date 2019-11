Luciano Acosta (DC United) raconte son transfert annulé au PSG : « Je suis venu jusqu'en France »

Le milieu de terrain offensif argentin de 25 ans avait failli rejoindre le PSG, il s'était même rendu en France pour y parapher son bail avec sa nouvelle équipe. Mais comme il le raconte lui-même au média argentin Sector Bostero, le transfert a été annulé au dernier moment par son club de DC United. Luciano Acosta a donc dû faire demi-tour à sa grande déception.

« Mon numéro est aujourd'hui utilisé par Icardi »

« J’ai voyagé jusqu’en France pour signer, le jour où le marché fermait. J’ai passé la visite médicale, ils m’avaient donné mon numéro, qui est aujourd’hui utilisé par Mauro Icardi. Tout était fait, mais DC United n’a pas accepté l’offre et le transfert a été annulé », se souvient le joueur. Des propos qui clarifient cette affaire, même si ce n'est pas la première fois qu'Acosta s'exprime à ce sujet, lui qui s'était récemment épanché sur cette mésaventure dans les pages de L'Equipe : «Je crois que c’est parce que les deux clubs n’avaient pas réglé complètement la question du montant de mon transfert. Je ne sais pas grand-chose. Je n’ai pas non plus voulu poser beaucoup de questions. Mais la vérité, c’est que, oui, c’est une situation très frustrante pour moi (...) Les deux clubs ne s’étaient pas mis d’accord de toute façon. Si je n’ai pas signé au PSG, ce n’est donc pas à cause de raisons médicales, ni pour des raisons techniques non plus, comme cela s’est dit», avait ainsi clarifié le joueur.