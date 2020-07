LOSC : Le successeur d’Osimhen déjà trouvé ?

[#Mercato🔁] 🔴 D’après L’Equipe, le LOSC a fait une offre de 25M€ pour Jonathan David (La Gantoise). Le jeune attaquant canadien est séduit par l'idée de signer à Lille.

📊 Ses stats en championnat :



👕 27 matchs

⚽️ 18 buts

🎯 8 passes décisives



Co-meilleur buteur du championnat de Belgique

Le chantier en attaque se poursuit du côté de Lille. Alors que le dernier 4eme de Ligue 1 a vu Loïc Rémy quitter le nord de la France pour rallier Benevento et s’apprête à laisser partir Victor Osimhen, courtisé par Naples, le club s’active déjà afin de trouver son attaquant titulaire pour la saison prochaine. Et cet attaquant pourrait bien se trouver de l’autre côté de la frontière belge, à en croire les informations de L’Equipe. Selon le quotidien sportif, le LOSC aurait transmis une offre de 25 millions d’euros afin d’attirer l’attaquant de La Gantoise, Jonathan David, âgé de 20 ans.Toujours d’après L’Equipe, le joueur serait séduit par la possibilité de rejoindre Lille la saison prochaine malgré un intérêt certain de plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga. Co-meilleur buteur du championnat de Belgique (18 buts), à égalité avec Dieumerci Mbokani, le jeune Canadien possède un profil d’attaquant polyvalent. Capable d’évoluer à la pointe de l’attaque, David peut aussi jouer en tant qu’attaquant de soutien. Un profil plus qu’intéressant, pour celui qui pourrait devenir l’une des attractions de la prochaine saison de Ligue 1.