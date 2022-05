Si le départ de Burak Yilmaz se confirme du côté de Lille, un autre cadre expérimenté a fait le choix de s'inscrire dans la durée au LOSC : José Fonte a prolongé son contrat. Le club l'a confirmé ce vendredi à travers un communiqué officiel publié sur ses supports digitaux. Du haut de ses 38 ans, Fonte reste un joueur essentiel dans le dispositif de Lille, où son expérience du très haut niveau et son leadership sont précieux. L'international portugais a paraphé un nouveau contrat portant sur une saison supplémentaire.

🔴 Le capitaine des Dogues et le LOSC sont heureux d’annoncer aujourd’hui la prolongation de leur contrat conjoint pour une saison supplémentaire.



« Comme je l’ai toujours dit, ma priorité allait au LOSC, s'est enthousiasmé le défenseur dans des propos retranscrits par le club. Le Club, par l’intermédiaire du Président, m’a dit son intention de continuer avec moi et de prolonger mon contrat. Je suis content de mes performances cette saison. J’ai joué tous les matchs, je me sens bien et je suis aujourd’hui très heureux de continuer de pouvoir écrire de belles pages de l’histoire du LOSC, pour qui je continuerai de tout donner. C’est un club et une ville dans lesquels je me sens bien. J’aime vivre à Lille, j’ai une bonne relation avec tout le monde, avec les supporters. Nous devons continuer ensemble de faire grandir le club. »