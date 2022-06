Lorient : Le Bris succède à Pélissier

"Fierté" et "immense bonheur" pour Le Bris



Il va découvrir la Ligue 1 cette saison.Âgé de 46 ans, cet ancien joueur de Rennes (1994-1999) et de Laval (1999-2002) succède donc à Christophe Pélissier, qui était en poste depuis 2019 et dont le départ a été acté dimanche. Directeur du centre de formation de Lorient depuis 2012 et à la tête de l'équipe réserve depuis 2015, Le Bris a notamment terminé champion de France U17 en 2015.Celui qui va connaître sa toute première expérience en tant que numéro 1 à la tête d’un groupe professionnel s'est engagé pour trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Il s'est montré très fier de ce nouveau défi, dans des propos retranscrits sur le site officiel du club.Je veux saluer sincèrement aussi, au moment où je lance une nouvelle étape de ma vie, toutes les personnes – joueurs, dirigeants, techniciens, formateurs, parents…- que j’ai pu côtoyer tout au long de ma carrière d’éducateur, qui m’ont permis de me façonner et de progresser dans cette activité si passionnante. C’est aussi grâce à eux que je suis là", a-t-il notamment salué.Le président Loïc Féry a confié sa satisfaction quant à ce choix qui ouvre selon lui une "nouvelle page" de l'histoire de Lorient.Régis est au club depuis 2012, il connait parfaitement les Merlus. Par ses résultats avec le Centre de Formation et avec l’équipe réserve, il a montré qu’il savait fédérer les énergies, révéler les talents, et associer l’audace à la performance", a jugé le dirigeant. Une conférence de presse de présentation aura lieu ce vendredi 1er juillet.