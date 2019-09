Lopez: "Il y a eu une offre de 70 M€ pour Ikoné"

A quelques heures du premier match du Losc en Ligue des champions, mardi (21h) sur le terrain de l’Ajax, Gérard Lopez a fait un point sur le mercato estival réalisé par son club, dans une interview accordée au Figaro. "Le club va extrêmement bien et a les reins solides. Cela va peut-être choquer certains de vos lecteurs, mais nous avons refusé pour à peu près 190 millions d’euros de transferts sur cinq joueurs cet été", lance ainsi l’homme d’affaires luxembourgeois.

Car le Losc, qui a perdu son meilleur joueur, Nicolas Pépé, vendu à Arsenal pour 80 millions d’euros, a repoussé une très belle offre pour son meneur de jeu Jonathan Ikoné. "Il y a notamment eu une offre de 70 M€ pour Jonathan Ikoné en provenance d’Italie, assure ainsi Lopez. Si nous étions à Lille uniquement pour faire du trading et de l’argent, comme certains le disent, nous aurions pu faire des ventes pour 360 M€. Mais on ne l’a pas fait. Au contraire, on a été l’un des clubs les plus actifs en termes d’investissements (83,6 M€ d’achats)".

Les joueurs expérimentés intéressent peu le marché

Deux ans après l’acquisition du club nordiste, Lopez assume entièrement la politique sportive qu’il a mise en place. "J’étais persuadé, et je le suis encore plus aujourd’hui, que, pour un club qui n’a pas les moyens du PSG, la seule façon d’être compétitif nécessite de laisser partir 2, 3, 4 joueurs chaque année. J’étais aussi convaincu que ça ne pouvait se faire que sur une base très jeune, car les joueurs expérimentés ont des salaires trop élevés et intéressent peu le marché", raconte celui qui avait d’abord fait confiance à Marcelo Bielsa.

Christophe Galtier compose donc avec de nouveaux joueurs cette saison, notamment Renato Sanches (20 M€) et Yusuf Yazici (16,5 M€), qui sont les deux recrues les plus chères du club, mais aussi le nouveau phénomène Victor Osimhen (12 M€). "On a vite compris qu’en le faisant signer, on prendrait l’un des meilleurs jeunes avants-centres du monde", lance ainsi Gérard Lopez au sujet du jeune Nigérian, qui n’avait pas réussi à s’imposer à Wolfsburg avant de se révéler à Charleroi la saison dernière (20 buts en 36 matches).