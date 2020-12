Longoria évoque les plans de l’OM pour le mercato

Plus que quelques jours et le marché des transferts hivernal ouvrira ses portes. En raison de la crise financière qui secoue le monde du football et en particulier le football français, il est peu probable que les clubs de Ligue 1 se montrent très actifs durant cette période. Mais, leurs responsables ne comptent pas rester les bras croisés pour autant. Ils seront à l’affut d’une bonne opportunité pour se renforcer sans se ruiner. C’est le cas notamment de l’Olympique de Marseille.

Longoria assure que l’OM reste ambitieux

Dans un entretien accordé à La Provence, Pablo Longoria, le directeur sportif, a promis d’être « imaginatif » afin d’offrir à André Villas-Boas les options qui lui manquent. « Tu dois chercher le salaire, le prix du transfert, comment est-ce que tu vas payer le transfert, quelle formule de transfert… Il faut inventer des opérations, être créatif. Pour ce mercato d’hiver, il faut être imaginatif », a-t-il confié, avant de souligner que « tous les clubs ont le même problème: les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions ».

C’est en défense que l’OM semble aujourd’hui être le plus limité, avec peu de solutions sur le banc afin de couvrir les éventuelles blessures. Longoria essayera de régler ce problème, tout en sachant que la marge de manœuvre est réduite : « On a cherché un latéral droit dans les derniers jours du mercato, on a continué depuis à travailler pour trouver des alternatives avec des joueurs réalistes. Nous sommes ambitieux et l’ambition nous pousse à améliorer l’équipe, mais dans un contexte particulier, celui du mercato d’hiver, qui est un marché d’opportunités. ».

Le flou persiste pour Thauvin

Outre la question des potentielles recrues, les dossiers prioritaires sont ceux des joueurs en fin de contrat. Certains cadres seront libres l’été prochain et l’OM ne peut se permettre de les laisser filer gratuitement. Une problématique personnifiée par Florian Thauvin. « Le moment de la prolongation est toujours une situation où tu dois trouver l’équilibre entre tous les acteurs, a indiqué Longoria. C’est pareil pour d’autres joueurs de l’effectif qui sont dans cette situation. On a commencé à parler avec eux et leurs agents. On doit être préparé à différents scénarios. Prolonger des contrats dans cette situation d’incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la prochaine saison, si on continue avec ou sans public. On doit s’adapter à la situation. »