L'OM viserait un défenseur central américain

le défenseur américain, Aaron Long, pourrait bien atterrir en Ligue 1 lors du prochain mercato d'hiver. À Marseille plus exactement, lui qui était convoité par le club phocéen déjà l'été dernier. Mais on se souvient que Marseille n'était pas seul sur le dossier, puisque Rennes et Lyon suivaient aussi le défenseur. Le Californien de 27 ans a également des admirateurs en Premier League, car selon Sky Sports, le club de Southampton garderait actuellement un œil sur lui.

Un défenseur à 5 millions d'euros

Un départ de Kevin Strootman vers l'Angleterre ou l'AC Milan pourrait permettre à l'OM de disposer des fonds nécessaires pour ce transfert ambitieux, avec un Kamara qui évoluerait dans l'entrejeu à la place du Batave. Long, qui n'a jamais quitté les États-Unis depuis le début de sa carrière et qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du championnat local, coûterait 5,5 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire, lui qui a participé à 25 rencontres de MLS cette saison. Sky Sports rappelle que Long était tout proche de s'engager à West Ham l'été dernier, mais n'avait finalement pas rejoint les Hammers pour un problème de permis de travail.