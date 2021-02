L’OM se sépare de l’un de ses attaquants

L’Olympique de Marseille vient d’entamer l’opération dégraissage à quelques heures seulement de la fermeture du marché hivernal. D’après RMC Sport, le club phocéen a choisi de se séparer de son attaquant serbe, Nemanja Radonjic. Ce dernier devrait s’engager avec l’équipe allemande du Hertha Berlin. Son arrivée dans la capitale allemande est imminente. Il s’engagera en forme de prêt et avec option d’achat (de 12.5M€), après que les deux clubs concernés aient trouvé un accord dimanche soir.

L’OM libère Radonjic et retient Caleta-Car

Le départ de Radonjic n’est pas vraiment une surprise. Cette saison, l’ex-joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade n’avait pas été beaucoup utilisé par André Villas-Boas. Ce dernier ne lui a fait démarrer que six rencontres, toutes compétitions confondues. Et son rendement devant les buts est resté assez famélique, avec seulement deux réalisations réussies et une passe décisive offerte.

Radonjic n’est pas le seul joueur pour qui l’OM a reçu une offre tardive. C’est aussi le cas de Duje Caleta-Car. Le défenseur croate a fait objet d’une proposition de Liverpool. Mais, celle-ci a été jugée trop insuffisante et les responsables des Reds ont gentiment éconduits sur ce dossier.