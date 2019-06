L’OM se positionne pour Rondon

Les pistes se multiplient pour combler un énorme manque à venir du côté de l’attaque phocéenne. Plus que pour tout autre poste, la concurrence est féroce et les opportunités très rares. Mais l’Olympique de Marseille a peut-être trouvé l’oiseau rare, selon La Provence, en la personne de Salomon Rondon. L’attaquant du Venezuela, qui dispute actuellement la Copa America, a l’énorme avantage d’être un joueur libre de tout contrat.

Appartenant à West Bromwich Albion, il était prêté à Newcastle la saison dernière pour une saison bouclée avec 12 buts et 7 passes décisives pour 33 matches. Cet attaquant très puissant (1,86 m pour 86 kg) a déjà évolué sous les ordres d’Andre Villas-Boas, c’était en Russie. Il sortait d’une saison pleine avec le Rubin Kazan et il avait brillé au Zénith avec 28 buts en 58 matches. Que le technicien portugais et son staff l’aient déjà côtoyé apporte évidemment un plus non négligeable.

Il n’en reste pas moins que l’OM devra faire face à la concurrence, notamment venue de Turquie avec le Fenerbahçe également à l’affût. Et si la Copa America peut représenter un léger frein, cette piste paraît particulièrement intéressante pour un club phocéen aux moyens très limités mais qui a désespérément besoin d’un buteur pour exister.

La volée absolument géniale signée Rondon !