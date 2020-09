L'OM officialise l'arrivée de Luis Henrique

L'Olympique de Marseille a officialisé vendredi le recrutement du jeune Brésilien Luis Henrique (18 ans), en provenance de Botafogo. Le transfert se monte entre 10 et 12 millions d'euros selon les sources, avec une partie pour son club formateur, Tres Passos Atlético Clube, pour un contrat d'une durée de cinq ans.

Capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, Luis Henrique devrait être la quatrième et dernière recrue de l'OM, selon Villas-Boas, sauf ventes tardives à remplacer. Le mercato ferme le 5 octobre. Le propriétaire du club, Frank McCourt, s'est félicité dans un communiqué de l'arrivée "d'un important talent brésilien", et, "au même moment", du "lancement d'un partenariat inédit dans l'univers de la musique pour promouvoir les talents artistiques marseillais". Le club a lancé jeudi le label rap OM Records, en joint venture avec le géant de la musique BMG.

McCourt "essaie de développer une vision conjuguant développement footballistique, économique et (...) impact sociétal au service des Marseillais", explique l'Américain. "C'est exactement pour cela que je suis venu à Marseille et que je vais continuer à consacrer mon énergie au club", ajoute-t-il, allusion à ses réponses négatives et répétées aux candidats potentiels au rachat du club qui se sont dévoilés, comme l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi.

Au sujet de Luis Henrique, l'entraîneur André Villas-Boas l'a qualifié de "talent pur" qu'il compte polir, a-t-il expliqué jeudi en conférence de presse d'avant match OM-Metz, prévu samedi, pour la 5e journée de Ligue 1. Cet été, les vice-champions de France ont déjà engagé le milieu Pape Gueye (Le Havre) et les défenseurs Leonardo Balerdi (Dortmund, prêt) et Yuto Nagatomo (Galatasaray).