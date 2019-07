L'OM n'arrive pas à vendre

Cette fois, le feuilleton du grand attaquant aura tourné court. Alors qu’il y a deux ans, l’Olympique de Marseille avait attendu le dernier jour du mercato estival pour jeter son dévolu sur Kostas Mitroglou, l’OM devant même patienter jusqu’au mercato hivernal, la saison dernière, pour faire venir Mario Balotelli, les dirigeants olympiens ont en effet d’ores et déjà bouclé l’arrivée de Dario Benedetto, attendu en fin de semaine pour se soumettre à la traditionnelle visite médicale et signer son contrat.

Une arrivée qui s’ajoute à celle du défenseur central Alvaro Gonzalez, prêté par Villarreal et qui a disputé ses premières minutes avec le maillot olympien, dimanche, contre Saint-Etienne (2-1). Le mois de juillet n’est pas terminé et l’OM a donc bouclé ses deux dossiers prioritaires de l’été. Tout du moins dans le sens des arrivées.

Ça me plaît et j'ai envie de continuer avec Villas-Boas. Morgan Sanson

Car dans le sens des départs, depuis le transfert de Lucas Ocampos au FC Séville, l’OM semble dans l’impasse. Poussé dehors par ses dirigeants comme il l’a lui-même expliqué, Kevin Strootman n’a ainsi été l’objet d’aucune offre. Son partenaire du milieu de terrain Luiz Gustavo est, lui, apparu comme l’une des priorités de recrutement de Fenerbahçe mais ses prétentions salariales ont contraint le club stambouliote à changer son fusil d’épaule.

Surtout, les joueurs marseillais, séduits par les premiers entraînements dirigés par André Villas-Boas, s’imaginent bien rester à Marseille. C’est notamment le cas de Florian Thauvin, guère emballé par les avances de West Ham ou Valence, et de Morgan Sanson, lui aussi sur les tablettes des Hammers. L’ancien Montpelliérain s’en est expliqué auprès de RMC Sport. "J'y serai. J'ai envie de rester là, insiste Morgan Sanson. J'ai un nouveau coach, qui a une bonne philosophie de jeu. Ça me plaît et j'ai envie de continuer avec lui", a-t-il ainsi affirmé alors que son transfert pourrait rapporter une trentaine de millions d’euros aux caisses marseillaises.

"Dans les discussions avec l'UEFA, il y a ces contraintes avec lesquelles on doit composer. On doit d'avantage céder qu'acheter", a pourtant récemment rappelé Jacques-Henri Eyraud dans une interview à L’Equipe. Malgré les arrivées d’Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto, Andoni Zubizarreta a encore du pain sur la planche.