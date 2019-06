L'OM flaire le bon coup

En quête de renforts, notamment en attaque, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. On savait le club phocéen intéressé par le Vénézuélien Salomon Rondon ou l’Argentin Dario Benedetto, voire même le Tchèque Patrik Schick, mais à en croire certains médias mexicains, les recruteurs marseillais auraient également coché le nom de Rodolfo Pizarro, le polyvalent milieu offensif des Rayados Monterrey.

Et alors que les premières pistes suivies apparaissent relativement onéreuses, tout du moins pour les finances dans le rouge du club phocéen, avec des indemnités de transfert avoisinant les 20 millions d’euros, l’international mexicain, pourtant recruté il y a un an pour près de 15 millions d’euros, aurait l’énorme avantage d’avoir une clause libératoire fixée à 7 millions d’euros pour les clubs européens, celle-ci passant à 16 millions d’euros pour les courtisans américains.

L’OM ne serait d’ailleurs par la seule formation de Ligue 1 sur les rangs puisque Nice et Monaco seraient également intéressés. Le joueur, âgé de 25 ans, privilégie en tout cas clairement un départ vers un championnat européen. "Oui, la possibilité d’aller en Europe existe. On va voir ce qui se passe, je ne suis pas encore sûr mais on verra... Il faut qu’un club lève la clause libératoire, ça dépend de ça", a-t-il ainsi récemment expliqué au sortir du match de la Tri face à la Martinique en Gold Cup.