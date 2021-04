L’OM convoite un jeune défenseur sénégalais

Considéré comme l'un des défenseurs sénégalais les plus prometteurs, Mikayil Faye pourrait quitter Diambars pour l'Olympique de Marseille. Selon France Football, le club phocéen compte mettre à profit l’accord de partenariat signé entre les deux clubs pour attirer ce talent précoce sur la Canebière la saison prochaine. Âgé de 16 ans, le joueur a déjà pris part la CAN et à la la Coupe du monde U17 avec les Lionceaux de la Teranga cadets. Cet élément polyvalent, capable d'évoluer en charnière comme sur le côté gauche, pourrait rejoindre dans la cité phocéenne son compatriote Cheikh Bamba Dieng, l'attaquant apparu à quelques reprises avec le groupe pro, en particulier durant l'intérim de Nasser Larguet sur le banc.