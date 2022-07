En quelques semaines, la défense de l'Olympique de Marseille s'est métamorphosée. Samedi en fin de matinée, le deuxième du dernier Championnat de France a officialisé l'arrivée de Nuno Tavares. Le latéral gauche portugais de 22 ans arrive en provenance d'Arsenal sous la forme d'un prêt d'un an. Son alter ego à droite, Jonathan Clauss, a quitté le Racing club de Lens pour jouer la Ligue des champions avec l'OM.

Avant ces deux joueurs qualifiés de piston, les défenseurs centraux Isaak Touré (Le Havre - photo), Chancel Mbemba (FC Porto) et Samuel Gigot (Spartak Moscou) avaient marqué le début du mercato olympien. Puis est arrivé le gardien de but du Celta Vigo, Ruben Blanco, comme doublure de son compatriote espagnol Pau Lopez. Steve Mandanda et Luan Peres, transférés respectivement au Stade Rennais et Fenerbahçe, avaient été précédés par William Saliba.

Le défenseur central français est reparti à Arsenal, son prêt en Provence ayant pris fin. Alvaro Gonzalez, mis à l'écart en cours de saison dernière par Jorge Sampaoli, figure encore dans l'effectif que dirige Igor Tudor. On attend de connaître la position de l'entraîneur croate au sujet du défenseur central de 32 ans. Quid de son compatriote Duje Caleta-Car régulièrement annoncé comme transférable pour injecter quelques millions dans les caisses ?