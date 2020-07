L'OM aussi pense à Axel Disasi

L'Olympique de Marseille veut se renforcer en défense à prix réduit. Le club olympien a coché le nom du Rémois Axel Disasi pour consolider son arrière-garde. L'idée des dirigeants olympiens ? Un prêt avec option d'achat. L'OM aurait en effet du mal à s’aligner sur les 15 millions d'euros demandés par Reims pour un joueur très convoité cet été. Les dirigeants phocéens vont donc ruser. Ainsi, selon La Provence, le club marseillais pense mettre en place une formule de prêt avec option d'achat obligatoire selon le nombre de rencontres disputées par le joueur de 27 ans.

Une rude concurrence pour l'OM

Mais Marseille se heurte à une rude concurrence dans ce dossier. En effet, l'AS Monaco aurait proposé la somme de 12,5 M€ et ne parvient toujours pas à convaincre Reims. Idem pour Rennes et ses 10 millions offerts selon différents médias. À noter que l'OM vise aussi Jean-Clair Todibo (FC Barcelone) et Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) selon les dernières rumeurs.