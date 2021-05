L’OM a identifié le remplaçant de Mandanda

A 36 ans, Steve Mandanda est toujours le gardien titulaire de l’Olympique de Marseille, mais peut-être plus longtemps. Le portier international tricolore n’incarne plus l’avenir du côté du Vélodrome et les décideurs du club sont prêts à enclencher un passage de témoin à ce poste clé. Ils ont même déjà une idée sur l’identité de celui qui assurera la suite du « Fenomeno » dans la cage.

L’OM en concurrence avec Monaco

Si l’on en croit ce que révèle L’Equipe dans son édition du jour, les Phocéens lorgneraient Alexander Nübel (24 ans), le gardien numéro 2 du Bayern. Ce dernier était censé concurrencer Manuel Neuer cette saison en Bavière, mais il n’a eu finalement que très peu de temps de jeu. L’ex-sociétaire de Schalke 04 chercherait désormais un challenge ailleurs pour relancer sa carrière. En France, un autre club a également des vues sur lui, à savoir l’AS Monaco.

Outre Nübel, l’OM explore actuellement d’autres pistes de renfort avec sa cellule du recrutement. Le Chilien Arturo Vidal, très apprécié par Jorge Sampaoli, figure toujours parmi les potentielles recrues, au même titre que le jeune milieu argentin Thiago Almada (Velez Sarsfield). Il y a aussi un intérêt envers Mattéo Guendouzi, qui pourrait venir remplacer Boubakar Kamara. Une fois la saison terminée, la direction va assurément s’activer sur ses différents dossiers.