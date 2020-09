L’OL va revenir à la charge pour Facundo Pellistri

Le dégraissage est massif du côté de l’Olympique Lyonnais. Rafael et Fernando Marçal ont quitté le navire après Pierre Kalulu et Amine Gouiri, Bertrand Traoré devrait de son côté s’engager pour Aston Villa et Jeff Reine-Adélaïde est visiblement au coeur des discussions entre l’OL et le Stade Rennais. Sans compter sur toutes les têtes d’affiche qui n’ont pas encore trouvé chaussures à leur pied, de Memphis Depay à Houssem Aouar en passant par Moussa Dembélé. Dans le sens des arrivées le club rhodanien est pour le moment plus discret. Mais cherche aussi à avancer.

Plus de 5 millions pour Pellistri ?

Ainsi, selon L’Equipe, l’écurie du président Jean-Michel Aulas va transmettre dans les prochaines heures une nouvelle offre à Penarol (Uruguay) pour son jeune ailier Facundo Pellistri (18 ans). Le quotidien parle d’un montant supérieur à 5 millions d’euros avec un important pourcentage à la revente. L’Equipe avait fait part d’une première offre repoussée au début du mois d’août, tandis que le site Todo Fichajes parlait d’un accord très proche entre les parties le 31 août dernier. Une chose est sûre : ça discute. Visiblement dans bon sens.