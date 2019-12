L’OL refuse une offre allemande pour Tousart

L’Olympique Lyonnais attend avec impatience le mercato d’hiver. Mais uniquement pour se renforcer et non pas pour dégraisser. En même temps qu’ils explorent de nombreuses pistes pour le secteur offensif, les responsables rhodaniens s’attèlent à repousser les approches qu’ils ont pour les principaux éléments de leur effectif. Ces dernières heures, à en croire ce que révèle RMC Sport, ils auraient refusé une offre intéressante pour leur milieu défensif, Lucas Tousart.



C’est le Hertha Berlin qui s’est manifesté pour recruter l’ancien international espoir, avec un chèque de 20M€. Le club allemand, qui vient de nommer Jurgen Klinsmann au poste d’entraineur, est en difficulté en Bundesliga et il espérait du renfort en milieu afin de retrouver un certain équilibre. En vain. Les Lyonnais ne l’entendent pas de cette oreille. Une surenchère fera-t-elle évoluer la position de ces derniers ? Rien n’est moins sûr.