L’OL piste Jérémie Boga pour remplacer Memphis Depay

En fin de contrat, Memphis Depay quittera l'Olympique Lyonnais cet été. La fin d'une époque pour le club rhodanien mais aussi la nécessité de frapper fort sur le marché pour compenser le départ du Néerlandais. S'estimant pourvu en attaquants axiaux avec Moussa Dembélé, prêté cette saison à l'Atlético Madrid, Islam Slimani mais aussi Tino Kadewere et Karl Toko Ekambi, le club présidé par Jean-Michel Aulas s'est mis en quête d'un joueur de couloir. Dans son édition de dimanche, le quotidien L'Équipe évoque une première piste qui conduirait à Jérémie Boga.

Au plus haut après une saison 2019-2020 exceptionnelle, la cote du Franco-Ivoirien a quelque peu baissé alors que le natif de Marseille n'a plus qu'un an de contrat avec les Neroverdi, dont l'entraîneur, Roberto De Zerbi, serait par ailleurs sur les tablettes de... l'OL. Parti jeune à Chelsea, le joueur de 24 ans pourrait donc retrouver la Ligue 1 six ans après un prêt au Stade Rennais. Mais rien n'est encore fait, l'OL n'étant pas le seul club à l'affût de ce profil.