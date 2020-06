Mercato : L’OL n’a reçu aucune proposition pour Houssem Aouar

Houssem Aouar est l’un des joueurs phares de l’Olympique Lyonnais. Même s'il tient à lui, son club s’était montré enclin à le céder à l’issue de la saison 2019/2020 en cas d’offre intéressante. Une situation qui aurait pu donner lieu à une pluie d’offres le concernant, surtout que des pistes menant à la Juventus ou à Manchester City avaient été évoquées dans la presse. Or, jusqu’à présent et même si le mercato ne fait que commencer, il n’y a encore eu aucune proposition concrète pour sa signature. C’est ce qu’a assuré ce vendredi Jean-Michel Aulas.

Dans une interview donnée à Téléfoot, le cacique lyonnais a même indiqué que personne ne l’a approché, lui ou le reste de la direction lyonnaise, pour l’international espoir. « Pour le moment, nous n'avons pas eu du tout de proposition ou même de demande de renseignements pour lui. Je sais qu'effectivement beaucoup de clubs peuvent s'y intéresser ». Le président rhodanien n’écarte d’ailleurs pas la possibilité de conserver son joyau pendant encore au moins une année de plus : « La première option c'est de le garder et nous allons tout faire pour. La deuxième option, ce sera à lui de décider là où il souhaite jouer. Avec les joueurs qui sont partis dans le passé, nous avons toujours privilégié le lieu et le club où les joueurs souhaitaient aller ».

🚨 La décision du Conseil d'État, le soutien de Nasser Al-Khelaïfi pour reprendre le championnat, son combat pour l'OL, le futur d'Houssem Aouar, ses ambitions pour Rayan Cherki : @JM_Aulas s'est longuement confié en exclusivité à @JulienMaynard pic.twitter.com/C22tdMzmsV — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 12, 2020

Pas de bon de sortie pour Cherki

Aulas s’est aussi exprimé à propos d’une autre de ses jeunes stars, en l’occurrence Rayan Cherki. Pour ce dernier, la porte d’un départ est totalement fermée. Le Real Madrid et Manchester United ont tenté de l’avoir, mais se sont heurtés à une fin de non-recevoir. « C'est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut, a d’abord prévenu JMA. C'est pourquoi nous avons fait l'effort pour le signer. Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le Real Madrid et Manchester United. Il y a la volonté qu'il réussisse avec Lyon. Nous voulons l'accompagner et c'est pour cela aussi que nous faisons en sorte que les choses soient progressives. Nous souhaitons avoir dans les années à venir, non seulement un leader offensif mais un leader issu de l'académie. »