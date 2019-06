L’OL mise sur deux Lillois 

Le mercato s’emballe du côté de Lyon ! Après le gardien de but du FC Nantes Ciprian Tatarusanu et le jeune milieu de terrain brésilien Jean Lucas, l’Olympique Lyonnais s’apprête à finaliser les transferts de ses troisième et quatrième recrues estivales. Un coup double en provenance de Lille. En effet, selon les informations de RMC Sport, les Gones devraient officialiser dans les prochains jours l'arrivée de Thiago Mendes et de son coéquipier Youssouf Koné.

Au total, l’OL serait enclin à débourser pas moins de 37 millions d’euros (bonus inclus) dans cette opération. Dans le détail, le milieu de terrain brésilien coûterait 27 millions d’euros tandis que le latéral gauche malien débarquerait pour 10 millions d’euros, avec un pourcentage de 25% sur une éventuelle revente. Que ce soit du côté des dirigeants rhodaniens ou lillois, on serait optimiste en vue d’un accord définitif dès ce week-end.

Il faut dire que le temps presse pour les Dogues, condamnés à vendre avant la clôture de l'exercice 2018-2019. Pour les Lyonnais, la venue de Thiago Mendes va permettre de remplacer numériquement le départ annoncé de Tanguy Ndombele, alors que Youssouf Koné viendra lui pallier celui déjà acté de Ferland Mendy au Real Madrid. A ce rythme, le duo Juninho-Sylvinho pourrait compter sur un effectif déjà bien garni à la reprise de l’entrainement prévue jeudi prochain.