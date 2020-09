L’OL à la lutte avec Leeds et Fulham pour Koopmeiners

C’est la semaine de tous les possibles concernant le mercato en général, et celui de certains clubs en particulier. L’Olympique Lyonnais en fait partie. Les futurs d’Houssem Aouar, Memphis Depay ou Jeff Reine-Adélaïde étant très incertains, le club rhodanien se prépare à se renforcer en cas de départs. Et à en croire le bien informé Nicolo Schira, les Gones auraient coché le nom de Teun Koopmeiners (22 ans), polyvalent milieu de terrain de l’AZ Alkmaar. Le club néerlandais réclamerait un montant d’environ 15 millions d’euros et risque de faire monter les enchères puisque Leeds United et Fulham seraient aussi sur le coup.

Koopmeiners, un défensif buteur

Sur le papier, le profil est en tout cas intéressant. Koopmeiners évolue majoritairement comme milieu défensif dans un double-pivot mais compte également une quarantaine de matchs en tant que défenseur central. Pour un élément aussi défensif, ses statistiques sont plus que correctes : l’intéressé a cumulé 28 buts et 10 passes décisives en 114 matches avec Alkmaar, dont il a intégré le groupe pro lors de la saison 2017-2018 avant d'en devenir le capitaine. Reste à savoir si cet intérêt consiste à satisfaire partiellement Rudi Garcia, qui réclame un défenseur central supplémentaire, ou à ajouter un milieu de terrain supplémentaire dans la rotation. La seconde option serait surprenante, l’OL étant plutôt parti pour perdre des forces offensives et manquant cruellement d’ailiers.

