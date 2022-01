Lloris prolonge à Tottenham (Officiel)

L’idylle entre Hugo Lloris et Tottenham est bien partie pour durer. Alors qu’on l’annonçait sur le départ il y a encore quelques semaines, le gardien international français vient finalement de parapher un nouveau deal avec les Spurs. Rassuré par Antonio Conte sur son statut, il s’est engagé jusqu’en 2024 avec la formation londonienne. L’ancien Lyonnais n’est donc pas prêt de céder sa place.

Conte a changé d’opinion sur Lloris

Âgé de 35 ans, Lloris n’est plus très jeune. Mais, il reste performant et il l’a prouvé sur les derniers matches en étant l’un des artisans du redressement spectaculaire de Tottenham en Premier League. Il a réussi 5 clean sheets lors des 8 dernières sorties en championnat. Conte avait songé un temps le remplacer et amener un portier plus jeune, mais il a changé d’avis depuis. Le technicien transalpin a été rassuré à la fois par le rendement et la motivation intacte de son dernier rempart.

✍️ We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new two-and-a-half-year contract with the Club, which will run until 2024. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 21, 2022

Lloris est l’élément le plus ancien de l’effectif de Tottenham. Il est au club depuis 2012. Avec 395 matches à son actif, il est même l’élément le plus capé de l’histoire de l’équipe londonienne. En revanche, il y a un grand manque qu’il lui tarde de combler. Il n’a toujours pas remporté le moindre trophée dans le nord du Londres. Et ça ne sera pas encore pour cette année, à moins d’un triomphe en FA Cup.