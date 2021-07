Lloris poussé vers la sortie !

Au bout de neuf années passées au club, il semblerait que l’aventure de Hugo Lloris chez les Spurs touche à sa fin. Bien que capitaine de l’équipe et l’un des rares joueurs de cette formation à garder un niveau de performances intact sur la durée, le portier français n’a plus d’avenir dans le nord du Londres. Nuno Espirito, le nouveau coach de Tottenham, préférerait recruter un autre gardien plutôt que de prolonger son contrat qui expire dans un an.

Lloris à la croisée des chemins

Selon Sky Sport Italia, le technicien portugais a des vues sur Pierluigi Gollini, le prometteur portier de l’Atalanta Bergame. Il espère le faire venir dans son effectif dès cet été dans le cadre d’un prêt et avec option d’achat à la clé. Une solution qui risque de ne pas plaire du tout au champion du monde tricolore. Reste à savoir si à 34 ans ce dernier est disposé à se battre pour sa place, comme il a pu le faire au début de son séjour en Angleterre face à l’Américain Brad Friedel, ou s’il accepte son sort et tente une ultime expérience ailleurs. La réponse se dessinera dans le temps.