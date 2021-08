Liverpool : Van Dijk a prolongé

Watch him defend and we watch him s… ign a new deal 🤩

L’énième cadre des Reds à rempiler

L’idylle entre Virgil Van Dijk et Liverpool a encore de belles années devant elle.. Il y est désormais lié jusqu’en 2025.Celui qui demeure comme le joueur le plus cher de l’histoire de Liverpool a fait part de sa satisfaction après avoir scellé son futur. « C’est incroyable, je suis très fier de prolonger mon contrat avec Liverpool. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, a-t-il confié sur le site officiel du club. Depuis le premier jour, lorsque j'ai rejoint le club, de part de la par l’appréciation des fans, de mes coéquipiers et du staff, je me suis senti rapidement comme un membre très important de ce club de football. (Ce nouveau contrat) C'est quelque chose dont je suis très fier, dont ma femme et mes enfants sont très fiers également ».En étirant son bail,Trent Alexander-Arnold, Fabinho et Alisson avaient tous paraphé de nouveau contrat avec LFC depuis la reprise de l’entrainement.Absent des terrains depuis le mois d’octobre dernier à cause d'une grave blessure au genou,Un come-back attendu par tous les fans des Reds. « Je me sens prêt. On verra ce que le coach décidera », a déclaré l’intéressé à ce sujet.