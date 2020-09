Depuis plusieurs semaines, le milieu espagnol Thiago Alcantara est annoncé comme possible futur transfuge de Liverpool. Il y a bien un intérêt de la part du club champion d’Angleterre envers ce talentueux élément, mais il ne devrait pas se concrétiser avant la fin du mois mercato. C’est ce que révèle le site anglais TalkSPORT, en indiquant que les responsables des Merseysiders vont attendre le tout dernier moment pour passer à l’offensive. Le but étant de faire baisser encore un peu plus le prix de leur cible. Le coût de sa libération a été fixé à 30M€ par le board du Bayern.

Liverpool n’a plus de concurrent sur ce dossier

Liverpool n’a actuellement aucune raison de se presser pour boucler ce deal. Et pour cause ; Thiago ne risque pas de prolonger avec l’équipe munichoise. En outre, Manchester United, qui avait aussi étudié la possibilité de le faire venir, n’est plus intéressée. De fait, du côté d’Anfield, on préfère désormais attendre et voir comment la situation évolue. Et dans le pire des cas, en supposant que le joueur soit toujours intéressé par la possibilité de rallier Anfield, ils passeront à l’attaque sur ce dossier lors des derniers jours du marché des transferts, en s’alignant ce qu’exige le Bayern.