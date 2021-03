Liverpool : Une star mondiale pousse pour Mbappé

Dans l'ombre du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, Liverpool guette. A l'affût de la moindre occasion, le club des bords de la Mersey garde le secret espoir de chiper Kylian Mbappé au nez et à la barbe de ses concurrents. Et s'ils n'ont pas forcément les meilleurs atouts financiers, les Reds peuvent compter sur une légende sportive pour les aider dans leur entreprise.



Ce n'est pas un footballeur qui pourrait leur apporter son soutien, mais un basketteur. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit ni plus ni moins de LeBron James. Le joueur des Los Angeles Lakers est en effet actionnaire de Liverpool. En plus de cela, James et Mbappé se connaissent, après avoir participé communément à différentes campagnes publicitaires. D'après les informations dévoilées ce dimanche dans les colonnes de AS, LeBron James serait à l’œuvre pour tenter de mettre les deux parties d'accord.

Salah dans l'équation

Un chantier bien compliqué pour James, tout champion de NBA qu'il est. D'autant que pour faire venir Kylian Mbappé, Liverpool devra également compter sur un départ de Mohamed Salah contre des sous sonnants et trébuchants. L’Égyptien a récemment clamé son intérêt pour l'Espagne, et notamment le Real Madrid et le FC Barcelone. Quant à Mbappé, il n'a que l'embarras du choix.