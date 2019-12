Our newest Red 🤩🔴https://t.co/Ery1nB5dXi

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019

Takumi Minamino était à Liverpool mercredi, pour y passer sa visite médicale. Et cette dernière a été concluante puisqueL’international japonais débarque contre une somme avoisinant les sept millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, et rejoindra le club anglais le 1er janvier. Du haut de ses 24 ans, il a cumulé neuf buts et onze passes décisives en 22 matchs avec Salzbourg cette saison. « C’était un rêve, mon rêve de rejoindre Liverpool. Je suis tellement content que ce rêve soit devenu réalité (…) Mon but est de gagner la Premier League et la Ligue des Champions, et d’apporter à l’équipe », a-t-il réagi. Nul doute qu’il aura l’occasion de le faire au cours d’une deuxième partie de saison qui s’annonce encore chargée pour les Reds.