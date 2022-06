Liverpool : Une offre vertigineuse pour un crack du Benfica

Alors que le départ de Sadio Mané se profile, Liverpool devrait poursuivre la reconstruction de son armada offensive au prochain mercato. Et pour cause, si Mohamed Salah n'est pas annoncé sur le départ à l'inverse de son homologue sénégalais, les deux attaquants, qui ont fait les beaux jours du club de la Mersey, verront tous les deux leurs contrats arriver à leur terme l'année prochaine. Des éléments à prendre en compte pour les dirigeants britanniques, s'ils souhaitent que les Reds puissent maintenir le niveau de performance affiché sur ces dernières années.

Et à en croire Record, Liverpool aurait l'intention de se renforcer avec la signature de l'international uruguayen, Darwin Nunez. L'attaquant de tout juste 22 ans vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en marquant pas moins de 32 buts en 40 matches — 32 titularisations — sous le maillot du Benfica. Un bilan de performance qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des différents cadors européens. Le natif d'Artigas a d'ailleurs éconduit plusieurs offres, une en provenance de Manchester United et une autre de Newcastle. En plus de cela, il aurait également été approché par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, ce qui en dit long sur la liste de ses prétendants potentiels.

Liverpool prêt à casser sa tirelire

Toutefois, le quotidien sportif britannique indiquerait que le choix de l'avant-centre des Águias se porterait sur Liverpool. La direction des Scousers préparerait une offre mirobolante de 100 millions d'euros — potentiellement le transfert le plus cher de l'histoire de Liverpool —, afin de s'attacher ses services. Le club lusitanien pourrait de son côté réaliser une bonne affaire après avoir réussi une opération à 126 millions d'euros en juillet 2019 avec la vente de Joao Felix à l'Atlético de Madrid. Pour rappel, Darwin Nunez avait été enrôlé par le club lisboète pour un prix de seulement 13 millions d'euros en août 2019.

"Il fera une belle carrière"

À noter également, un avis d'ores et déjà favorable du coach de Liverpool, Jürgen Klopp vis-à-vis du goléador qu'il a pu observer durant les quarts de finale de Ligue des champions entre les deux équipes. « C'est un très bon garçon, je le connaissais avant, bien sûr, mais il a bien joué contre nous. Il est fort physiquement, rapide, calme à la finition. C'est très bien. S'il évite les blessures, il fera une belle carrière », avait ainsi déclaré le technicien allemand au cours du mois d'avril, avant d'être rejoint quelques mois plus tard par le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk. « J'ai joué contre Sergio Agüero, qui était évidemment incroyable. Messi, sans doute le meilleur joueur de l'histoire du football, à mon avis. Mbappé est différent, rapide... Haaland, Darwin aussi. Il est un peu similaire, très direct et rapide, grand et fort. C'est assez difficile de jouer contre ces gars-là », avait-il confié.