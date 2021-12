Liverpool tient à son buteur Mohamed Salah. Il y avait un doute à ce sujet avec des rumeurs contradictoires qui circulaient concernant la question d’une prolongation, mais ce n’est désormais plus le cas. Les responsables des Reds ont bel et intention de faire signer un nouveau bail au Pharaon. Et pour convaincre ce dernier à rempiler, ils sont même disposés à lui offrir un salaire record.

Salah détrônerait Cristiano Ronaldo

D’après le site ESPN, les Merseysiders prévoient de rémunérer leur attaquant à hauteur de 590000€ par semaine (500000£). Un montant inédit dans ce championnat, qui pourtant est réputé pour les gros chèques versés à ses stars. S’il répond favorablement à cette demande, Salah passera devant le Mancunien Cristiano Ronaldo en tant que footballeur le mieux payé d’outre-Manche. Une telle issue ne devrait pas ravir Steve McManaman. L’ex-icône des Reds a jugé que prolonger l’Egyptien aux conditions qu’il exige serait de la folie.



Reste à savoir si Salah va accepter ce deal. Car il semblerait que l’argent n’est pas le seul paramètre qui intéresse l’ancien romain. Il aurait aussi demandé à ce que son club renouvelle son effectif en faisant venir notamment un autre grand attaquant. Liverpool est-il prêt à tout pour les beaux yeux de sa star égyptienne ?