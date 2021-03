En décembre dernier, Mohamed Salah a fortement laissé croire qu’une expérience en Espagne pourrait le tenter. Après plusieurs années passées à Liverpool, l’Égyptien s’était dit ouvert à un challenge en Liga, reconnaissant en outre que des clubs comme Barcelone et le Real Madrid ne le laissaient pas insensible. Une confession qu’il vient de réitérer dans un entretien accordé à Marca. A la question si une expérience dans le championnat ibérique pourrait le tenter, le Pharaon a répondu : « Pourquoi pas ? Personne ne sait ce qui peut se passer dans le futur ».

Salah a beaucoup d’estime pour le Real

Salah s’est ensuite projeté sur la double confrontation à venir qu’il va aborder avec son équipe de Liverpool contre le Real Madrid. Il se méfie beaucoup de la formation merengue, même si celle-ci n’est pas aussi redoutable que par le passé. « Ils peuvent gagner la Ligue des Champions, a-t-il clamé. Ils jouent très bien dans cette compétition, ils l'ont gagnée, je ne sais pas combien de fois au cours des 10 dernières années. C'est une équipe vraiment forte dans cette épreuve ».



Tout en louant la régularité du Real, Salah a admis que la bande à Zidane n’est plus aussi impressionnante qu’en 2018 lors de la dernière opposition entre les deux équipes. « Ils ont perdu de grands des joueurs, comme Cristiano Ronaldo, le meilleur de leur histoire, quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts. Ils ont signé Eden Hazard, mais Eden n'a pas eu de chance, il a été blessé ... Mais c'est différent. L'équipe est maintenant en quarts de finale, ils ont de grands joueurs, bien qu'ils aient perdu les buts de Ronaldo. Ils sont sûrement préparés et nous devons être prêts à les affronter. »