Les semaines et les mois passent, mais Mohamed Salah et ses représentants sont toujours dans le flou. Les discussions avec les dirigeants de Liverpool sont au point mort, et à un peu plus d'un an de la fin de son contrat, l'international égyptien ne sait toujours pas s'il prolongera ou non l'aventure du côté d'Anfield. Salah commence même à imaginer la fin de cette histoire.



Dans un entretien accordé à FourFourTwo, l'offensif de vingt-neuf ans n'a pas caché son inquiétude. "Je ne sais pas, j'ai encore un an de contrat. Je pense que les fans savent ce que je veux. Mais pour ce contrat, il ne s'agit pas uniquement d'argent. Donc je ne sais pas." Et Mohamed Salah de parler du moment où il quittera le club. "Ce sera un moment très triste. [...] Ce club est tout pour moi. J'ai aimé jouer au football ici, plus que partout ailleurs. J'ai tout donné à ce club et tout le monde peut en témoigner."

"J'ai passé des moments incroyables ici"



Un discours au passé, qui ferait presque penser que le Pharaon conçoit désormais le fait qu'il puisse partir dans un an. "J'ai passé des moments incroyables ici, en remportant des trophées, en marquant des buts, en gagnant des récompenses individuelles. C'est comme une famille ici." Un véritable cri du cœur qui laisse toutefois la porte ouverte à une poursuite de l'aventure. L'avenir en dira plus.