Liverpool : Salah au Barça, un mirage ?

Mohamed Salah (29 ans) est annoncé depuis quelque temps avec insistance du côté du FC Barcelone. En effet, le média britannique The Athletic évoquait ce lundi le souhait du président catalan Joan Laporta de recruter un joueur de classe mondiale durant la prochaine période des transferts. Le nom du numéro 11 de Liverpool était alors cité aux côtés de Robert Lewandowski, Erling Haaland, mais également Kylian Mbappé.





De plus, le quotidien espagnol AS, semblait indiquer que le profil de l’Égyptien aurait bien tapé dans l'œil de Xavi. Indiquant que l'ancien métronome et actuel entraîneur du Barça apprécierait tout particulièrement la polyvalence dont fait preuve le natif de Basyoun sur le front de l'attaque. Par ailleurs, le joueur sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2023 ne serait toujours pas tombé d'accord avec ses dirigeants concernant une prolongation. La faute à une divergence sur la question salariale.

Salah, la porte se referme

Toutefois, si l'on en croit les récentes informations dévoilées par le journaliste italien Fabrizio Romano pour The Here We Go Podcast, l'actuel troisième de Liga aurait peu de chances de parvenir à s'attacher les services de l'ancien de l'AS Rome. Et pour cause, Mo Salah n'aurait pas l'intention de rejoindre le championnat espagnol durant cette période estivale.. Et ce, malgré sa situation pour le moins compliquée avec la direction du club de Premier League.