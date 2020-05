Liverpool : Mohamed Salah aurait refusé le Real Madrid

La saison 2017-18 reste certainement à ce jour la campagne la plus aboutie de Mohamed Salah. Fraîchement débarqué à Liverpool en provenance de la Roma, l’Égyptien avait cumulé 44 buts et 14 passes décisives avec le club de la Mersey, s'imposant comme le facteur X de son équipe pour la mener jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Une finale frustrante pour Salah, contraint de sortir rapidement après une blessure provoquée par Sergio Ramos, avant de voir ses coéquipiers s'incliner (1-3).

Une proposition alléchante du Real Madrid pour Salah

Cet été-là, Ramos et Salah auraient pourtant pu se retrouver. C'est ce qu'a confié Hany Ramzy, ancien adjoint d'Hector Cuper, qui était alors sélectionneur de L’Équipe. "Lorsque je travaillais avec Hector Cuper, nous avons eu un camp d'entraînement en Suisse en mars 2018. Je parlais à Salah et il m'a dit que le Real Madrid lui avait envoyé une offre, a confié le technicien dans des propos accordés à OnTime Sports. La proposition était vraiment bonne, mais Salah en a discuté avec Cuper et moi puis a décidé de rester à Liverpool parce qu'il s'y sentait à l'aise".