Même âgé de 33 ans et utilisé avec parcimonie par Jurgen Klopp depuis le début de la saison en cours, James Milner reste un élément sur lequel on compte du côté de Liverpool. La preuve ; un nouveau contrat de deux ans lui a été soumis et il l’a paraphé ce vendredi. L’ex-international anglais est désormais lié aux champions d’Europe jusqu’en 2022. Une belle récompense pour ce joueur chevronné et qui a souvent porté le brassard de capitaine des Reds. En 2019/2020, il n’a marqué qu’un seul but en Premier League, mais celui-ci fut d’une grande importance puisqu’il a permis à l’équipe de Jurgen Klopp de s’imposer sur le fil face à Leicester (2-1), son dauphin au classement. Au total, depuis son arrivée sur les bords de la Mersey en 2015, Milner a disputé 198 matches et marqué 25 buts.