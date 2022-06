Liverpool : Milner prolonge pour une saison

James Milner a signé une prolongation de contrat d'un an à Liverpool après avoir rejeté les offres d'Aston Villa, de Newcastle et de plusieurs clubs de MLS. Milner est initialement arrivé à Liverpool sur un transfert gratuit de Manchester City en 2015, et a depuis fait 289 apparitions pour le club dans toutes les compétitions. 39 de ces apparitions ont eu lieu en 2021-22 alors que le milieu de terrain polyvalent a aidé les Reds à remporter la FA Cup et la League Cup, mais il devait devenir un agent libre le 30 juin.

Réduction de salire Milner

Liverpool a confirmé que Milner a renouvelé son contrat avec le club pour une saison supplémentaire. Le joueur de 36 ans aurait accepté un salaire réduit afin de prolonger sa carrière à Anfield, au cours de laquelle il a également remporté son troisième titre de Premier League et une médaille de vainqueur de la Ligue des Champions. Aston Villa et Newcastle avaient exprimé leur intérêt pour signer Milner sur un transfert gratuit, mais il a rejeté ses deux anciens clubs.