Liverpool : L'OL engage Shaqiri

C'était attendu, c'est désormais officiel : Xherdan Shaqiri sera un joueur de l'Olympique Lyonnais pour cette saison 2021-22. L'OL a confirmé avoir trouvé un accord de principe avec Liverpool pour l'arrivée de l'emblématique milieu offensif suisse.

Shaqiri, un renfort de choix pour l'OL

"L’Olympique Lyonnais est heureux d’avoir enfin trouvé un accord de principe avec Liverpool dans le cadre du recrutement du milieu de terrain international suisse, Xherdan Shaqiri, qui s’était distingué face à la France lors du 1/8eme de finale de l’Euro, a indiqué le club lyonnais dans un communiqué officiel. Particulièrement motivé par le projet de l’Olympique Lyonnais, Xherdan Shaqiri arrivera à Lyon dès cette nuit où il sera accueilli par Juninho. La finalisation du transfert demeure conditionnée au résultat de la visite médicale que le joueur passera ce lundi matin et à la finalisation des dernières formalités administratives."



Shaqiri, 96 sélections avec la Suisse, est un renfort de choix pour l'OL. Ce joueur puissant à fort tempérament va apporter son vécu au groupe rhodanien, qui affiche de grandes difficultés depuis le début de saison. Après des passages en Allemagne, Italie et Angleterre, la tête de gondole de la Nati a bien l'intention de laisser une empreinte en Ligue 1.



"Après d’intenses négociations avec Liverpool, l’OL remercie le directeur General, Billy Hogan, et le directeur sportif, Mickael Edwards, de leurs disponibilités et de leur écoute aux demandes conjointes de Xherdan Shaqiri et de l’Olympique Lyonnais", a conclu l'OL dans son communiqué.