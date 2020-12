Après trois ans et demi passés à Liverpool, Mohamed Salah commence à envisager sérieusement une expérience dans un autre grand club européen. Le goleador égyptien se verrait bien aller poursuivre son parcours dans le championnat espagnol. C’est ce qu’il a laissé croire dans un entretien accordé au célèbre quotidien AS.

Salah n’exclut rien pour son futur

Interrogé sur la possibilité de s’engager en faveur de l’un des deux ténors de la Liga, Salah a répondu : « Le Barça et le Real, ce sont deux grands clubs. Qui sait ce qui peut arriver dans le futur ». Par le passé, l’ancien romain a été fortement convoité par le Real Madrid. En 2018, il était même à deux doigts de s’engager en faveur des Merengue.



A Liverpool, Salah est considéré comme une véritable légende aujourd’hui, avec notamment 108 buts marqués sous le maillot rouge. Continuer avec le club de la Mersey ne lui déplairait pas non plus : « Combien de temps je vais encore jouer pour Liverpool ? C'est une question difficile, mais pour le moment, je peux dire que tout est entre les mains du club. Bien sûr, je veux battre des records ici. Tous les records du club même, mais, je le répète, tout est entre les mains du club. »