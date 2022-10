Liverpool chercherait-il en Egypte un potentiel successeur de Mohamed Salah ? Selon le site 90min.com, les Reds surveillent en tout cas avec attention les prestations d'Ibrahim Adel, le prometteur ailier de Pyramids FC et seraient décidés à passer à l'action au prochain mercato d'hiver. Egalement dans le viseur d'Arsenal, de Brentford, de Brighton et du promu Nottingham Forest selon la même source, le jeune international (4 sélections avec les Pharaons A) avait déjà été approché, sans succès, par les Danois de Nordsjælland cet été.

« Un immense talent »

L'intérêt supposé de Liverpool et d'autres formations de Premier League a en tout cas poussé le directeur du football de Pyramids FC, Mahmoud Fathallah, à sortir du silence, afin de calmer le jeu. « Ibrahim Adel est un immense talent pour nous et pour le football égyptien. Les rumeurs concernant l'intérêt de Liverpool à son sujet sont positives pour lui, mais il n'y a rien d'officiel à ce sujet », a déclaré le dirigeant du richissime club basé à Assiout, dans la vallée du Nil. Les courtisans réels ou supposés d'Ibrahim Adel devront y mettre le prix : le joueur de 21 ans a récemment été revalorisé et prolongé jusqu'en juin 2026.