Se sentant trahi par le PSG et par les promesses que lui a faites part Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé chercherait aujourd’hui à rebondir ailleurs. Si ce n’est pas en janvier prochain, alors c’est durant l’été 2023 qu’il tentera de forcer son départ. Mais pour aller où ? Les options de rebond ne sont pas légion pour le génie français.

Mbappé pourrait filer à l’anglaise

A en croire ce que rapporte le quotidien Marca, le seul club actuellement en cours pour s’attacher les services de l’international français c’est Liverpool. Les Reds ont des vues sur lui depuis un bon moment et ils seraient prêts à faire fructifier cet intérêt avec en bonne et due forme. Jürgen Klopp serait plus qu’heureux à l’idée de récupérer le goleador français, surtout en cette saison où son équipe peine à se montrer régulière dans ses résultats.



Mbappé pense rallier un autre club que Liverpool, à savoir le Real Madrid. Or, le Real ne cherche pas à le faire signer. Du moins, plus maintenant. Les Merengue n’ont pas du tout l’intention de revenir à la charge pour le stratège bondynois. Selon les informations qui émanent d'Espagne, ils n’en ont ni les moyens ni l’envie en ce moment. La donne est bien sûr susceptible de changer, mais le constat est que Mbappé n’a plus toutes les cartes en main et que la fenêtre de tir dont il disposait en mai dernier n’est plus de mise. L’exfiltrer de Paris est donc tout sauf une formalité.