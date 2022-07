Les dirigeants de Liverpool sont en colère contre l'agent français Moussa Sissoko. Les Reds sont mécontents que ce dernier fasse circuler des informations selon lesquelles ils seraient intéressés par son client Ousmane Dembélé, lequel se trouve actuellement en fin de contrat à Barcelone.

Liverpool ne veut pas de Dembélé

Le journaliste de CBS, Ben Jacobs, a déclaré sur le Done Deal Show : "Tout vient de Sissoko pour essayer de faire levier, juste au moment où Dembélé est en pourparlers poussés avec Barcelone pour obtenir plus. Liverpool s'est moqué de ces liens prétendus et ils avaient averti Sissoko en le sommant de ne pas répandre de fausses rumeurs sur un quelconque intérêt de leur part. Ils n'étaient pas intéressés par Dembélé et ils ont été très clairs sur le fait qu'ils n’apprécient pas du tout ce genre de démarche."



Liverpool était intéressé par l’ancien rennais, mais c’était il y a de cela deux ans. Aujourd’hui, ce n’est absolument pas le cas. Les Reds ne cherchent d’ailleurs pas à recruter dans le secteur offensif. Ils avaient perdu Sadio Mané, mais l’ont remplacé numériquement par l’Uruguayen Darwin Nunez. Et avec la prolongation de Mohamed Salah, actée vendredi, ils sont bien parés devant pour attaquer la nouvelle saison.