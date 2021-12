Mohamed Salah est en pourparlers actuellement avec les Reds pour prolonger son séjour au club au-delà de 2023, date d'expiration de son contrat actuel. Des discussions qui ne cessent cependant de s'étirer et son avenir fait toujours objet d'un grand flou.

Salah veut plus d’émulation à Liverpool

Le site de Sky Allemagne a fait savoir que parmi les exigences soumises par l’Égyptien afin de prolonger c’est la venue d’un nouveau buteur à Anfield. L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland et l'ailier de Porto Luis Diaz sont cités comme de possibles transfuges et l'actuel goleador des Merseysiders n’aurait donc rien contre le fait d’avoir un concurrent supplémentaire.



Salah se sent très bien dans le nord-ouest d’Angleterre, mais il souhaite voir le club afficher son ambition et continuer à remporter des trophées en renouvelant son effectif avec d’autres recrues majeures. Le joueur de 29 ans a déclaré en octobre: ​​"Si vous me demandez, j'aimerais rester ici jusqu'au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire grand-chose - ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de quoi le club veut, pas sur moi. Pour le moment, je ne me vois pas jouer contre Liverpool. C'est difficile, je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste ».