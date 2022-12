En début de semaine, le joueur néerlandais et révélation de la dernière Coupe du Monde Cody Gakpo a signé à Liverpool en provenance du PSV Eindhoven. Ses deux dernières saisons ont été excellentes sous les couleurs du club néerlandais, puisqu'il y a inscrit 21 buts et délivré 24 passes décisives en 41 matchs de championnat, auxquels on peut ajouter ses six buts et quatre passes décisives en coupes d'Europe (Conference League et Europa League). Le joueur de 23 ans arrive donc pour aider les Reds à remonter la pente après un début de saison raté.

L'entraîneur allemand va donc bénéficier d'un renfort de choix avec Cody Gakpo. En conférence de presse, il a parlé de l'arrivée du Néerlandais : "Nous discutons de ces choses dans la salle du conseil d’administration et non dans la salle de presse. Faire venir Cody (Gakpo) comme nous l’avons fait (sans que l’information ne fuite dans la presse, ndlr) est un très bon signe. Un bon nombre de personnes le savaient et rien n’est sorti, ce qui est très, très bien" avant de préciser que Virgil Van Dijk n'a pas été particulièrement utile dans ce recrutement "Nous n’avons pas eu besoin de Virgil pour le convaincre mais il aime s’impliquer dans ces choses-là !".

Enfin, l'ancien coach du Borussia Dortmund a déclaré les postes auxquels il peut faire évoluer sa nouvelle recrue : "Le poste où il a joué le plus souvent est à gauche, c’est clair. Mais il peut jouer aux quatre postes à l’avant si vous jouez un 4-2-3-1 et il est encore très jeune."