Liverpool : Klopp prendra ''une année sabbatique''

Jurgen Klopp est en charge de Liverpool depuis 2015. Et, il compte bien aller au bout de son engagement avec cette prestigieuse formation et qui court jusqu’en 2024. Mais, au-delà de cette échéance, il n’est pas sûr qu’il soit toujours en place. Le coach allemand n’est même pas certain qu’il veuille poursuivre dans ce métier à ce moment-là. C’est ce qu’il a indiqué ce lundi à l’occasion d’une interview au magazine SportBuzzer suite à la reprise de l’entrainement avec les Reds. « Je vais prendre une année sabbatique et me demander si le football me manque. Si la réponse est non alors ça sera la fin de Klopp l’entraineur », a-t-il affirmé.

Klopp dévoile son moment de faiblesse



Bien qu’ayant connu beaucoup d'émotions fortes avec sa formation anglaise, Klopp n’apprécie pas l’ensemble des particularités de sa responsabilité. Il avoue qu’il y en a quelques-unes dont il se passerait bien. « Si un jour je ne suis plus entraîneur, il y a une chose que je ne manquerai pas: la tension brutale juste avant les matches », a confié l’ex-manager du BVB. En attendant de voir si leur entraîneur préféré décide de poursuivre ou pas, les fans des Reds peuvent continuer à savourer l’ère Klopp. Malgré le titre de champion d’Angleterre acquis la saison dernière, ce dernier n’est pas encore rassasié en trophées. «Nous ne défendons pas les titres, nous voulons en obtenir de nouveaux, nous venons juste de commencer à gagner », a prévu le brillant technicien.